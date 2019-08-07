Лукашенко призвал диверсифицировать экономику после проблем на нефтепроводе "Дружба"

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Товарооборот Белоруссии снизился из-за проблем с поставками нефти из России, и экономике республики нужна диверсификация. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду на встрече с послом Великобритании в Минске Фионной Гибб, завершающей свою дипломатическую миссию.

"Наш экспорт и товарооборот во многом зависят от поставки нефтепродуктов. И как только случились на нефтепроводе "Дружба" беда и проблемы с грязной нефтью, у нас немножко просел товарооборот. Поэтому нам нужна диверсификация", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Как отметил Лукашенко, объем товарооборота между Белоруссией и Великобританией составляет $3,5 млрд, Соединенное Королевство занимает третье место по объемам товарооборота (на первом - Россия, на втором - Украина). Президент на встрече также выразил надежду, что Великобритания поспособствует развитию отношений между Белоруссией и США.

Концерн "Белнефтехим" в апреле сообщил о поступлении по нефтепроводу "Дружба" нефти с повышенным содержанием хлорорганики. Белоруссия и Россия в мае начали на межправительственном уровне обсуждать вопросы компенсации убытков Минску от поставок некондиционной нефти из РФ. Белоруссия претендует на компенсацию прямых и косвенных убытков. В конце июня гендиректор белорусского оператора магистрального нефтепровода "Дружба" (ОАО "Гомельтранснефть Дружба") Олег Борисенко заявил, что предлагает РФ в качестве компенсации за транспортировку загрязненной нефти по трубопроводу повысить тариф на прокачку сырья на 21,7%. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в середине июля сказал, что требования повысить тариф справедливы, но не до той степени, которая заявлена белорусской стороной.