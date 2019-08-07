Орешкин: Китай может переключиться на российский рынок из-за торговых споров с США

ГОРНО-АЛТАЙСК, 7 августа. /ТАСС/. Китай может переключиться на российский рынок в связи с усугубляющимися торгово-экономическими спорами с США. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"В отличие от американских партнеров, Китай считает Россию надежным поставщиком любой продукции. То, что они раньше закупали в США [...] сейчас мы с китайскими партнерами ведем активные переговоры по сельскому хозяйству и другим направлениям с целью переключения Китая на российский рынок", - сказал он.

При этом министр добавил, что из-за ухудшающихся отношений США и КНР китайская экономика "будет испытывать не самые лучшие периоды".

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Одной из причин он назвал тот факт, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американской сельхозпродукции.

Китай, в свою очередь, понизил курс национальной валюты ниже 7 юаней за доллар, что США расценили как валютную манипуляцию.