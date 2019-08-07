ЕЭК продлила нулевую пошлину на импорт какао-продуктов до конца 2022 года

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила действие нулевой ставки ввозных таможенных пошлин на необезжиренную какао-пасту, какао-масло и какао-жир до 31 декабря 2022 года. Об этом говорится в сообщении ЕЭК.

Как отмечается, эти продукты являются промежуточными товарами переработки какао-бобов и используются для изготовления шоколада и различных изделий из него. Предприятия по переработке какао-бобов в какао-продукты есть во всех странах ЕАЭС, кроме Киргизии. Но с учетом спроса и имеющихся в государствах - членах мощностей, на внутреннем рынке союза не хватает порядка 73 тысяч тонн в год необезжиренной какао-пасты, какао-масла и какао-жира.

"Нулевая ставка поможет восполнить этот дефицит. Кроме того, принятая мера направлена на повышение конкурентоспособности производителей стран ЕАЭС", - отмечается в сообщении.

Нулевая ставка на эти продукты была введена в 2016 году и затем несколько раз продлевалась.