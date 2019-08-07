Суд запретил властям Петербурга разрывать контракт с "Метростроем"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил требования компании "Метрострой" и запретил властям города в лице дирекции транспортного строительства в одностороннем порядке отказываться от исполнения госконтракта на сумму более 390 млн рублей по подготовке территории для строительства новых станций подземки на юге Петербурга.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в решении суда, полный текст которого пока не опубликован.

Согласно материалам дела, иск касался государственного контракта на инженерную подготовку территории при строительстве так называемого Фрунзенского радиуса - трех новых станций на юге города - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Контракт, по данным госзакупок, был заключен властями с "Метростроем" в 2017 году, он оценивается в 391 млн рублей. Фактически по нему уже заплачено более 229 млн рублей.

Ранее сообщалось, что дирекция намеревалась расторгнуть контракт, но "Метрострой" подал в суд и добился введения обеспечительных мер в виде запрета на отказ от обязательств по контракту до окончательного решения суда. Компания мотивировала это тем, что приостановка работ на строящихся объектах может привести к аварии.

Затем дирекция добилась отмены обеспечения по иску, сославшись на то, что подготовка территории не относится напрямую к стройке станций. При этом власти в ходатайстве указывали, что компания утратила "интерес к исполнению государственного контракта, что объясняется отставанием от сроков выполнения работ".

Новые станции на юге города планируется сдать к 1 сентября, 19 июля по построенному тоннелю проехал пробный поезд.