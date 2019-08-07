Орешкин: текущее ослабление рубля соответствует ожиданиям Минэкономразвития

ГОРНО-АЛТАЙСК, 7 августа. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что текущее ослабление рубля по отношению к доллару соответствует уровню, заложенному в прогнозе Минэкономразвития.
"Если вы посмотрите наш прогноз, который был изначально, - он предполагал, что во втором полугодии у нас курс будет в диапазоне 65-66 [рублей за $1], на который мы сейчас де-факто и вышли. То есть здесь, скорее, можно было говорить об излишне крепком рубле, который мы видели в начале лета. Сейчас, скорее, он ближе к нашим оценкам, фундаментальным значениям на текущий момент", - сказал Орешкин журналистам.
Как отмечается в обзоре Минэкономразвития "Картина экономики. Июль 2019 года", российский рубль в последние месяцы продолжал демонстрировать более позитивную динамику, чем валюты других стран с формирующимися рынками.
"В апреле-июле российская валюта укрепилась на 3%, при этом к концу июня валютный курс достиг уровней 62-63 рублей за $1. За тот же период индийская рупия, мексиканское песо, южноафриканский ранд, бразильский реал и турецкая лира укрепились менее существенно", - отмечают авторы доклада. Валюты Китая, Турции и восточноевропейских стран по итогам апреля-июля продемонстрировали ослабление по отношению к доллару.
Согласно апрельскому прогнозу Минэкономразвития, среднегодовой курс доллара в 2019 году составит 65,1 рубля.
Снижение ставок
ЦБ РФ имеет возможность снижать ставки даже на фоне замедления мировой экономики благодаря правильно выстроенной макроэкономической политике, полагает Орешкин.
"Если вспомнить ситуацию 2014 года, когда были и санкции, и ухудшение внешней конъюнктуры, Центральному банку на это приходилось реагировать повышением процентных ставок. Из-за того, что вся макроэкономическая ситуация была таковым образом выстроена - большая зависимость от нефти и колебания на валютном рынке, что приходилось Центральному банку стабилизировать ситуацию. Сейчас же на фоне замедления мировой экономики ЦБ имеет возможность из-за общей правильно выстроенной конструкции макроэкономической политики снижать процентные ставки, а не повышать, как это было в 2014 году", - сказал он.
На заседании 26 июля Банк России принял решение снизить ключевую ставку второй раз за год, до 7,25% годовых. При этом регулятор допустил возможность дальнейшего снижения ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года.
Страновой рейтинг
Министр экономического развития считает также, что уверенность инвесторов в стабильности российского долгового рынка все в меньшей степени определяется уровнем странового рейтинга.
"С точки зрения финансирования для России это уже стало сейчас не так важно. Это было важно в период 2015-2016 годов, но сейчас уверенность инвесторов в российском кредитном риске, в российском долге, она уже не так сильно находится под влиянием рейтинговых агентств - они скорее догоняют, чем предопределяют. Поэтому, будет повышение - хорошо, не будет - ничего страшного", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, каковы его ожидания от предстоящего пересмотра суверенного рейтинга РФ агентством Fitch.
Ранее в феврале 2019 года рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг России на уровне "BBB-". Следующий пересмотр состоится в пятницу, 9 августа.