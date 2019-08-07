Орешкин: текущее ослабление рубля соответствует ожиданиям Минэкономразвития

ГОРНО-АЛТАЙСК, 7 августа. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что текущее ослабление рубля по отношению к доллару соответствует уровню, заложенному в прогнозе Минэкономразвития.

"Если вы посмотрите наш прогноз, который был изначально, - он предполагал, что во втором полугодии у нас курс будет в диапазоне 65-66 [рублей за $1], на который мы сейчас де-факто и вышли. То есть здесь, скорее, можно было говорить об излишне крепком рубле, который мы видели в начале лета. Сейчас, скорее, он ближе к нашим оценкам, фундаментальным значениям на текущий момент", - сказал Орешкин журналистам.

Как отмечается в обзоре Минэкономразвития "Картина экономики. Июль 2019 года", российский рубль в последние месяцы продолжал демонстрировать более позитивную динамику, чем валюты других стран с формирующимися рынками.

"В апреле-июле российская валюта укрепилась на 3%, при этом к концу июня валютный курс достиг уровней 62-63 рублей за $1. За тот же период индийская рупия, мексиканское песо, южноафриканский ранд, бразильский реал и турецкая лира укрепились менее существенно", - отмечают авторы доклада. Валюты Китая, Турции и восточноевропейских стран по итогам апреля-июля продемонстрировали ослабление по отношению к доллару.

Согласно апрельскому прогнозу Минэкономразвития, среднегодовой курс доллара в 2019 году составит 65,1 рубля.

Снижение ставок

ЦБ РФ имеет возможность снижать ставки даже на фоне замедления мировой экономики благодаря правильно выстроенной макроэкономической политике, полагает Орешкин.