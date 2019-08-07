"Делимобиль" планирует IPO на Московской бирже в конце 2020 года

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Каршеринговый сервис "Делимобиль" может провести IPO на Московской бирже в конце 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"У компании есть планы по IPO - не за границей, а на Московской бирже. Мы не исключаем, что это может произойти в конце следующего года", - сказал представитель компании.

В пресс-службе "Делимобиля" также отметили, что холдинг Mikro Kapital Group (которому принадлежит 77% "Делимобиля" и 100% каршеринга Anytime) уже инвестировал более €200 млн в развитие сервиса и увеличение автопарка, а к 2022 году планирует доинвестировать это направление до €800 млн.

"Делимобиль" работает в 11 городах России, автомобильный парк - более 12,5 тыс. машин. Международный бренд Anytime оказывает услуги каршеринга также в Казахстане, Белоруссии и Чехии.