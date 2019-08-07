Посол РФ: проект скоростного поезда между Минском и Москвой будет интересен инвесторам

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев убежден в перспективности проекта по созданию скоростных железнодорожных магистралей, которые свяжут Минск с Москвой и Санкт-Петербургом.

"Я поддерживаю этот проект, его значимость для меня очевидна. Абсолютно убежден в том, что он очень перспективный и что поиск инвесторов должен увенчаться успехом", - сказал он в среду журналистам. При этом дипломат не исключил, что предложения от инвесторов относительно строительства скоростных железнодорожных путей могут поступить и из-за рубежа, а не только из России и Белоруссии.

"Этот проект особо значим. Он позволит заметно активизировать развитие той территории, которую охватывает этот треугольник (Минск - Москва - Санкт-Петербург), поднять подвижность трудовых ресурсов: дать людям возможность работать там, где они хотели бы и где максимально востребованы их опыт и силы", - подчеркнул Мезенцев. Он добавил, что этот проект - не просто сотни тысяч километров новой железной дороги, новые поезда и обновленные станции, а "новый этап развития социально-экономических процессов в двух странах, новые окна возможности для людей в их профессиональном становлении, новые возможности для контактов культурно-гуманитарного сотрудничества".

Начать безотлагательную проработку проекта высокоскоростной магистрали Москва - Минск - Берлин и Минск - Санкт-Петербург призвали на шестом Форуме регионов в июле госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В среду в посольстве РФ в Минске состоялась торжественная церемония вручения памятных знаков ветеранам строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Многие из ветеранов прибыли в Минск из других городов республики. В церемонии принял участие советский и российский инженер-строитель, начальник Главбамстроя - управления строительства БАМ, Герой Социалистического Труда, лауреат Госпремии РФ Ефим Басин. Были вручены памятные знаки "45 лет начала строительства БАМа" гражданам Белоруссии, ветеранам строительства БАМа, медали, отмечен был и глава российской дипмиссии, который имеет непосредственное отношение к этой дате.

Байкало-Амурская магистраль - одна из крупнейших в мире железнодорожных артерий в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Протяженность магистрали - более четырех тысяч километров. В 1970-х годах БАМ являлся всесоюзной стройкой, работать туда съезжалась молодежь со всего Советского Союза.