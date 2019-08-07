ПГК изучает условия аукциона по продаже контрольного пакета "Трансконтейнера"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. "Первая грузовая компания" (ПГК) изучает условия аукциона по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера", окончательное решение примет совет директоров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПГК.

"Менеджмент прорабатывает сделку и изучает объявленные условия продажи. Окончательное решение примет совет директоров", - сказали в компании.

Условия аукциона были опубликованы в среду, 7 августа, стартовая и минимальная цена продажи акций - 36,159 млрд рублей. Дата проведения аукциона назначена на 27 ноября 2019 года.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок, входит в состав ОТЛК ("дочка" РЖД). В настоящее время 50% плюс две акции оператора принадлежит ОТЛК. Структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - владеет 24,5% акций "Трансконтейнера", ВТБ - 24,8%, еще 0,3% - сторонний инвестор.

"Первая грузовая компания" - крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. В управлении компании - более 111 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Компания принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина.