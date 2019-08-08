Зеленский пообещал легализовать азартные игры на Украине для развития туризма

КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал легализовать работу казино в пятизвездных отелях Украины.

"Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездных отелях. Это будет стимулировать развитие туристического кластера, региона у Черного моря", - сказал Зеленский, выступая в четверг на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле.

Глава украинского государства добавил, что хочет видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а партнеров. "Давайте вместе развивать туристический бренд Черного моря в мире", - обратился Зеленский к турецким инвесторам.

Игорный бизнес запрещен на Украине с 2009 года. Тем не менее из страны он не исчез, но перестал облагаться налогами и приносить доход в бюджет государства. Как отмечают украинские СМИ, по подсчетам Министерства финансов, азартные игры могли бы приносить казне до 5 млрд гривен (более $196,5 млн) дополнительного дохода. Правительство Украины обещало МВФ легализовать этот вид деятельности до конца 2018 года, но до сих пор этого не произошло.