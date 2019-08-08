Володин заявил, что аэропорт "Гагарин" под Саратовом готов к запуску в намеченный срок

САРАТОВ, 8 августа. /ТАСС/. Новый международный аэропорт "Гагарин" под Саратовом готов принимать рейсы с 20 августа, как и было запланировано. Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам осмотра терминала и совещания с руководством аэропорта.

"Мы говорили о готовности ряда служб, которые будут обеспечивать работу всего комплекса аэропорта. Обсуждение в рамках совещания показало, что работы либо завершены, либо будут закончены в ближайшие дни. Все это позволяет говорить о том, что работа аэропортового комплекса "Гагарин" начнется с 20 августа, а 18 числа состоится первый тестовый полет", - сказал он журналистам.

Спикер напомнил, что проект удалось реализовать при поддержке президента РФ Владимира Путина. "Именно к президенту в 2012 году мы обратились с просьбой поддержать решение о строительстве аэропорта в Саратове", - добавил Володин.

Отличия от старого аэропорта

Председатель Госдумы подчеркнул, что "Гагарин", в отличие от ныне действующего аэропорта "Саратов-Центральный", будет более комфортен для пассажиров, так как добраться до него можно будет на машине, электричке или речным транспортом. "Наш старый саратовский аэропорт находится в центре города, это влечет многие проблемы для тех, кто живет рядом", - также добавил Володин. Кроме того, "Саратов-Центральный" не принимает Ту, Ил или "Боинги", тогда как в "Гагарине" смогут приземляться все типы воздушных судов в любую погоду.

Здание терминала оформлено внутри в космической тематике. В ходе осмотра терминала спикер обратил внимание на выставленную на обозрение спускаемую капсулу корабля "Восток", которая была в космосе без экипажа. "Если будет возможность сделать ее доступной, будет очень интересно", - заметил Володин, предложив руководству аэропорта обдумать эту идею.

Комфорт для пассажиров

Перед посещением аэропорта спикер осмотрел железнодорожную платформу, на которую будут прибывать пассажиры. Ранее местные жители высказывали претензии к ее конструкции и покрытию. "Сейчас все видят, что покрытие совершенно иное. Несмотря на погоду, человек будет уверенно чувствовать себя на ногах. До этого было страшновато", - отметил Володин.

Ознакомившись с проектом дальнейшего развития территории перед аэропортом, Володин заметил, что в скором будущем "электрички будут прибывать в небольшом отдалении от тех путей, которые пропускают грузовые поезда". Кроме того, проект предусматривает возведение навеса по всему пути следования пассажиров от станции до терминала. "Это будет крытая конструкция, которая позволит в любую погоду передвигаться в сторону терминала", - сказал Володин.

"Для нас это стратегический вопрос в плане обеспечения доставки пассажиров. Мы видим, что сделаны серьезные шаги по обеспечению безопасности и доступности", - констатировал председатель Госдумы. Он призвал РЖД не затягивать с реализацией проекта и завершить ее за предстоящие два-три года.