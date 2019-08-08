Роспотребнадзор сообщил, что более 60% магазинов неправильно выкладывают молочные продукты

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор в ходе проверки выяснил, что 63% магазинов не соблюдают новые правила выкладки молочных продуктов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке. Кроме того, на них должна быть размещена информационная надпись "Продукты без заменителя молочного жира".

"По состоянию на 1 августа 2019 года уже проверено почти 5 тыс. объектов торговли, на которых выявлено около 8 тыс. нарушений. Как показали надзорные мероприятия, около двух третей магазинов (63%) не изменили порядок своей работы, не разместили в торговом зале информационную надпись "Продукты без заменителя молочного жира", а также визуально не отделили такие продукты от иных пищевых продуктов", - отмечает Роспотребнадзор.

Среди проверенных торговых объектов 27% принадлежат крупным торговым сетям, таким как "Магнит" (проверено 753 объекта), "Пятерочка" (643 объекта), "Дикси" (178 объектов), "Перекресток" (85 объектов), "Лента" (45 объектов), "Ашан" (38 объектов), "Карусель" (31 объект). Наибольшая доля торговых объектов, в которых выявлены нарушения, принадлежит торговым сетям "Магнит" (72% проверенных объектов работали с нарушениями), "Перекресток" (70%), "Ашан" (68,4%) и "Дикси" (66,2%).

По данным Роспотребнадзора, в результате выявленных нарушений - отсутствие информационной надписи и выкладка продукции, визуально не отделенной от других продуктов - было составлено более 3 тыс. протоколов об административных правонарушениях.

"Работа, связанная с профилактикой нарушений порядка реализации молочных, а также молочных составных и молокосодержащих продуктов и их пресечением находится на особом контроле и будет продолжена", - заверили в ведомстве.