Участники рынка считают заявления о скачке цен на хлеб спекуляцией

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Заявления о скачке цен на хлеб являются спекуляцией, сейчас ситуация на рынке стабильна и предсказуема. Такую оценку высказали ТАСС участники рынка.

"Заявления о скачке цен на хлеб - это спекуляции. Текущая ситуация на рынке хлеба абсолютно стабильна и предсказуема", - сказала первый вице-президент ассоциации производителей муки "Русская мука" Елена Мамичева.

Она отметила, что по отдельным позициям цены от производителей растут темпами ниже инфляции, по другим - несколько выше. Например, цены хлебозаводов на черный хлеб из ржано-пшеничной муки выросли за год в пределах 4%. "При этом нет никаких объективных причин для существенного повышения потребительских цен, которые устанавливают торговые сети. Та же мука в цене буханки занимает только около 20%", - добавила она.

Мамичева напомнила, что в этом году ожидается достаточно высокий урожай зерна, который закроет потребности переработчиков. Кроме того, повышение качества зерна, которое наблюдается по сравнению с прошлым годом, является позитивным фактором для хлебопекарной отрасли, добавила она. "Кроме того, не стоит забывать, что на хлеб и макаронные изделия в потребительской корзине приходится всего 12%. Таким образом, изменения цен на эту продукцию слабо отражаются на расходах домохозяйств на еду", - полагает эксперт.

В свою очередь, директор Научно-исследовательского института продовольственной безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Ананьев отметил, что рост цен на хлеб является одной из самых популярных тем для популизма и спекуляций. "Если проанализировать цифры, которые дает Росстат о росте цен на хлеб из ржаной муки в рознице, то мы увидим, что он составил 9,5% за год. Однако за этот же период сами производители увеличили цены на него лишь на 4%. Таким образом, розничная цена растет куда быстрее инфляции, в то время, как цены производителей - медленнее", - сказал он. Ананьев также напомнил, что годовая инфляция на начало августа составила 4,6%.

Ранее РБК со ссылкой на данные Росстата сообщил, что в январе-июле хлеб в магазинах подорожал на 7,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Больше всего подорожал черный хлеб - на 9,6%.

Минсельхоз РФ ранее сообщил, что повышение розничных цен на хлеб с начала года в РФ соответствует уровню инфляции, а ситуация на рынке хлеба оценивается как стабильная.