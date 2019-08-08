Эксперты: новый способ вернуть капитал в Россию приведет к неравной налоговой нагрузке

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Предложение Минфина России ограничить налоговые льготы при трансграничных операциях приведет к неравной налоговой нагрузке бизнеса, сообщили ТАСС эксперты общественной организации "Деловая Россия" и компании "Делойт СНГ" .

Как написали ранее "Ведомости", в проекте "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020-2022 годы" Минфин предлагает применять льготную ставку, только если деньги окажутся у российского резидента в течение 180 дней после их зачисления на счет промежуточной компании.

Президент "Деловой России", председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик считает, что новые ограничения могут поставить компании, участвующие в трансграничных операциях, в неравные условия с точки зрения налоговой нагрузки.

"Идея справедливая и должна отрезать от возможности получать льготы в цепочках с "компаниями-прокладками". Но если в цепочке возникает логистический оператор с реальной частью созданной им добавленной стоимости, или, например, компания, где миноритарный акционер-нерезидент, - ему, например, распределяются pro rata (пропорционально - прим. ТАСС) 5 или 10% - новые ограничения поставят такие цепочки в неравные условия с точки зрения налоговой нагрузки. Справедливо было бы применение льготы в пропорции, соответствующей зачислению средств на счет резидента", - отметил Репик.

Он добавил, что возвращение денег в Россию при этом не гарантировано, поскольку российские резиденты, получив деньги от промежуточных компаний, могут оставить их на своих зарубежных счетах.

По словам директора департамента налогов и права "Делойт СНГ" Олега Трошина, нововведение Минфина может спровоцировать вопрос, как компания сможет получить полную сумму дохода, если в юрисдикции промежуточной компании удержится дополнительный налог.

"Введение предлагаемого Минфином уточнения внесет некоторую ясность в порядок применения "сквозного" подхода. Однако такое изменение может породить и другие вопросы, в частности, каким образом фактическому получателю дохода можно получить полную сумму дохода, если, например, в юрисдикции промежуточной компании будет удерживаться дополнительный налог. Также возникает вопрос, должны ли аналогичные требования распространяться на фактических получателей дохода, которые являются налоговыми резидентами в иностранных юрисдикциях", - сказал Трошин.