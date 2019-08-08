Broadcom объявил о покупке Symantec за $10,7 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Один из ведущих производителей полупроводников Broadcom из Сан-Хосе (штат Калифорния) приобретает подразделение американской компании Symantec, специализирующейся на компьютерной безопасности, за $10,7 млрд . Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Broadcom.

"Глобальный технологический лидер Broadcom, который разрабатывает, развивает и поставляет полупроводники, а также вырабатывает решения в области программной инфраструктуры, сегодня объявил о соглашении, которое предусматривает приобретение за $10,7 млрд наличными бизнеса безопасности корпорации Symantec. Портфель безопасности Symantec существенно расширит зону применения инфраструктуры Broadcom <...>", - говорится в сообщении.

Broadcom рассчитывает на то, что сделка позволит ей увеличить годовую выручку на 2 млрд долларов, а экономию средств - на $1,3 млрд. При этом компания подтвердила планы добиться выручки в размере $22,5 млрд в текущем году. Такой прогноз содержался в отчете за второй квартал 2019 года, опубликованном 13 июня.

Сделка подлежит утверждению регуляторов США, Европейского союза и Японии. Ее планируется закрыть в первом квартале 2020 года.