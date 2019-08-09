Аграрии Крыма планируют увеличить почти в два раза поставки зерна в Сирию

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Аграрии Крыма намерены до конца 2019 года увеличить поставки зерна пшеницы и муки почти в два раза в Сирию, Ливан, Египет и ряд других стран, сообщил в пятницу ТАСС заместитель министра сельского хозяйства республики Владимир Анюхин.

"Уборка только закончилась, мы собрали очень хороший урожай. Рынок сейчас дополнительно формируется участниками, и объемы увеличатся к концу года значительно. Я думаю, что не ниже 500-600 тыс. т зерна будет экспортировано. Это Сирия и другие страны, в которые отправлялось наше зерно", - сказал он.

По словам Анюхина, в 2018 году через крымские морские порты в Севастополе, Феодосии, Керчи и порт Кавказ в Краснодарском крае было экспортировано около 330 тыс. т зерна в Ливан, Сирию, Египет, Саудовскую Аравию и другие страны.

В первом полугодии 2019 года - 148,9 тыс. т отгружено Сирию, Ливан, Египет, Ливию, Саудовскую Аравию. "Это только начало. Перспективы очень хорошие. Помимо зерна будут поставки муки и отрубей", - сообщил замминистра.

Ранее министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин сообщал, что 5 августа 2019 года аграрии республики завершили уборку зерновых культур, собрав 1,694 млн т ранней зерновой и зернобобовой группы сельскохозяйственных культур, что почти на 800 тыс. т больше, чем в 2018 году.

Средняя урожайность зерновых культур оказалась выше прошлогоднего уровня практически в два раза: 30 ц/га в этом году и 16 ц/га - в прошлом.

В 2017 году валовой сбор ранних зерновых в Крыму составил 1,733 млн т. В 2016 году в Крыму было собрано 1,447 млн т зерна, что на 104,7 тыс. т больше, чем в 2015 году.