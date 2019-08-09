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Медведев рассчитывает на окончательные договоренности по пошлинам на Совете ЕАЭС

Российский премьер-министр отметил, что страны союза выступают на мировом конкурентном поле, как единое целое
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© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что страны ЕАЭС на заседании межправсовета окончательно договорятся по вопросу распределения пошлин.

"Мы обсудим сегодня актуальные вопросы деятельности нашего Союза, вопросы формирования наднационального регулирования. Надеюсь, окончательно договоримся по той проблеме, о которой вы только что сказали. Я имею в виду вопросы распределения пошлин", - заявил Медведев на встрече глав делегаций Евразийского межправительственного Совета с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Российский премьер отметил, что важными темами также остаются цифровая повестка и общий финансовый рынок. "Мы действительно добились определенных успехов. Снижаются административные барьеры, хотя, наверное, не так быстро, как всем нам хотелось", - сказал Медведев.

Глава российского правительства подчеркнул, что страны ЕАЭС выступают на мировом конкурентном поле, как единое целое.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКиргизияРоссияЖээнбеков, Сооронбай Шарипович
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