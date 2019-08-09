Французский депутат просит прояснить вопрос с выплатами по облигациям царской России

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Депутат Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) Франсис Веркамер попросил министра по вопросам государственной службы и бюджета Жеральда Дарманена прояснить вопрос о возвращении выплат французским держателям облигаций царской России. Об этом говорится в депутатском запросе Веркамера, размещенном в пятницу на сайте Национального собрания.

"Франсис Веркамер обращает внимание министра по вопросам государственной службы и бюджета на права держателей российских займов", - отмечается в запросе. Как поясняет депутат, во второй половине XIX века и начале XX века французские граждане присоединились к займам, выданным российскому государству, в частности, для модернизации экономики. Однако, продолжает Веркамер, советский режим после Октябрьской революции в одностороннем порядке отказался признать долги царской России, в том числе любое погашение кредитов французских вкладчиков. "Более ста лет спустя внуки и правнуки держателей облигаций все еще требуют возврата вложенных денег", - сказал депутат.

"Несмотря на соглашение от 27 мая 1997 года, по которому правительство Российской Федерации согласилось выплатить $400 млн, держатели облигаций остаются потерпевшими", - считает политик, при этом отмечая, что кредиторы, безусловно, выиграли от платежей. Однако, по его мнению, эти выплаты в большинстве случаев были далеки от реальных сумм займов, выданных французами. В связи с этим депутат интересуется у Дарманена, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно урегулировать этот спор.

В прошлом году французская радиостанция RFI опубликовала материал о том, что около 400 тыс. французов добиваются выплат по царским облигациям, общая стоимость которых может достигать €30 млрд. Радиостанция указывала, что речь идет об облигациях, выпущенных железнодорожными компаниями во второй половине XIX века под гарантии российского правительства. Тогда журналисты радиостанции подчеркнули, что единственным поводом к публикации стало столетие отказа большевистского правительства выплатить займ и сами выразили удивление по поводу ажиотажа вокруг заметки.

Согласно российско-французскому соглашению 1997 года, напомнила RFI, обе стороны обязались не предъявлять друг другу требования по долгам возникшим до 1945 года, тогда же Россия выплатила Франции $400 млн в счет "русского займа".