Финансовый рынок и кооперация. Премьеры стран ЕАЭС провели совместное заседание

Выступая на заседании, глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал партнеров по ЕАЭС ускорить ратификацию всех документов по формированию к 2025 году общего финансового рынка. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил государствам ЕАЭС уделить особое внимание развитию промышленной кооперации, а белорусский премьер Сергей Румас указал на необходимость продолжения работы по созданию равных условий хозяйствования.

По итогам встречи были подписаны свыше десятка документов, касающихся различных аспектов деятельности ЕАЭС. Участники встречи также провели церемонию гашения памятных почтовых марок, выпущенных почтовыми службами стран - членов ЕАЭС к пятилетию создания Союза и 25-летию евразийской интеграции.

Следующее заседание Межправсовета ЕАЭС состоится в Москве 25 октября и пройдет "в увязке с другим важным мероприятием - советом глав правительств СНГ", сообщил Медведев.

Ускорить процессы интеграции

В ходе выступления на заседании межправсовета ЕАЭС премьер-министр РФ напомнил, что общий финансовый рынок на пространстве стран "пятерки" должен быть создан к 2025 году. "Я хотел бы <...> призвать наших партнеров более активно действовать в этом направлении и ускорить ратификацию всех необходимых документов", - сказал Медведев и напомнил, что общей задачей государств - членов ЕАЭС является ускорение процессов интеграции в ЕАЭС, стимулирование экономической активности и повышение уровня жизни граждан стран, входящих в союз.

"На нашем общем рынке сейчас проживают свыше 180 млн потребителей, поэтому для общения между ними препятствий быть не должно, здесь позиция у всех единая. Наверное, есть разница в подходах - как достичь этого состояния, но в целом, мы, конечно же, за то, чтобы сформировать единое экономическое пространство, которое занимает почти 20 млн кв. км", - отметил глава российского правительства. По его словам, уже сейчас на общем рынке стран ЕАЭС "есть широкий выбор качественных товаров", продающихся по конкурентоспособным ценам. "Например, в части сельскохозяйственной продукции и плодоовощной продукции наши страны очень хорошо кооперируются, и альтернативы этим поставкам во многом не просматриваются", - подчеркнул Медведев и добавил, что на пространстве ЕАЭС должны действовать самые высокие стандарты качества товаров.

Он отметил также, что продолжается работа и над проектом соглашения о регулировании алкогольного рынка в ЕАЭС. "Надеемся сейчас, что большая часть этих позиций уже согласована, мы договорились о том, как действовать дальше", - сказал Медведев.

Экономика простых вещей

Со своей стороны премьер-министр Казахстана Аскар Мамин высказался за активное развитие промышленной кооперации. "Это направление должно стать одной из главных экономических задач в общей повестке ЕАЭС", - сказал он.

Одним из эффективных инструментов для развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и роста экономик может стать совместная программа развития "экономики простых вещей", считает Мамин. По его мнению, "этот сектор может дать прирост валового продукта до 1,5% от ВВП".

Он также обозначил необходимость развития электронных торговых платформ. Использование этого перспективного мирового тренда будет как способствовать росту взаимной торговли, так и стимулировать экспорт товаров на рынки третьих стран.

Премьер-министр Казахстана отметил высокий потенциал ЕАЭС по интеграции в международную транспортную сеть. Наряду с мерами по упрощению таможенных процедур при транзите через территорию стран союза эффективным инструментом должна стать разрабатываемая в настоящее время Единая транзитная система ЕАЭС, уверен Мамин.

Говоря о сотрудничестве в сфере финансовых рынков, защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг и инвесторов, торгового и инвестиционного сотрудничества, он предложил использовать возможности Международного финансового центра "Астана".

Равные условия

Глава правительства Белоруссии Сергей Румас в качестве позитивного отметил тот факт, что страны - участницы ЕАЭС "постепенно учатся принимать решения национального уровня с оглядкой на обязательства в ЕАЭС". "Необходимо продолжить работу по созданию равных условий хозяйствования на общем пространстве ЕАЭС. Определенная работа в данном направлении ведется", - сказал он.

По словам белорусского премьера, продолжают поступать запросы от предприятий и организаций по особенностям работы на рынках стран ЕАЭС, доступу к госзакупкам, специфике субсидирования национальных производителей, транзиту и таможенно-тарифной политике. Он отметил, что эти вопросы требуют дальнейшего рассмотрения и решения с учетом норм Договора о ЕАЭС.

Еще одной важной задачей ЕАЭС, по мнению Румаса, является переход к согласованной и в перспективе единой промышленной и агропромышленной политике. "Сотрудничество в промышленности и АПК позволит выйти на новые инновационные проекты в Евразийском экономическом союзе, значительно нарастить объемы выпуска конкурентной высокотехнологичной продукции, содействовать реализации программ импортозамещения", - сказал он.

Белорусский премьер поддержал коллег из России и Казахстана, отметив важность работы по формированию общего финансового рынка. Румас подчеркнул, что финансовый рынок должен быть полноценным, свободным и обеспечивать реальную конкурентоспособность и равенство условий для участников экономических отношений внутри союза.

Без барьеров и изъятий

В свою очередь глава киргизского кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев обратил внимание коллег на ряд причин, которые все еще препятствуют эффективному развитию ЕАЭС. "Негативное влияние внешних факторов наряду с барьерами внутри союза продолжает размывать эффект чистого воздействия интеграции", - отметил Абылгазиев. "К сожалению, несмотря на приоритетность и незыблемость основных принципов, на внутреннем рынке объединения до сих пор существуют барьеры и ограничения", - добавил он.

В связи с этим Бишкек считает необходимым "принять исчерпывающие меры по их устранению". "А также наделить Евразийскую экономическую комиссию расширенными полномочиями по справедливому и оперативному решению спорных вопросов в целях полноценного функционирования союза без барьеров, изъятий и ограничений", - подчеркнул Абылгазиев.

Глава правительства также высказался за создание в рамках ЕАЭС органа, который будет отвечать за регулирование общего электроэнергетического рынка. "Хочу выразить надежду на продвижение инициативы президента Кыргызской Республики относительно формирования наднационального органа по регулированию общего электроэнергетического рынка, который позволит эффективно координировать наше сотрудничество в данном направлении", - сказал премьер.

Приглашение Ирану

Выступая на заседании межправительственного совета, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на предстоящее в октябре этого года в Ереване заседание Высшего евразийского экономического совета был приглашен президент Ирана Хасан Роухани. "В соответствии с договоренностью глав государств - членов ЕАЭС я пригласил президента Ирана принять участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Ереване", - отметил глава армянского кабмина, выступая на заседании межправсовета ЕАЭС .

Премьер также добавил, что с 30 сентября по 1 октября в Ереване в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета будет проводиться международный форум под названием "Транзитный потенциал евразийского континента". "Для участия в форуме приглашены главы стран - участниц и партнеров ЕАЭС", - отметил Пашинян.

Подписанные документы

По итогам состоявшейся в Киргизии встречи премьер-министры стран ЕАЭС подписали более десятка совместных документов. В частности, они дали поручение "Об опыте создания наднациональных компаний в рамках мировых интеграционных объединений и подходах по формированию "евразийских компаний". Также было подписано распоряжение по вопросу о нормативах распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС. Другие поручения и решения связаны с доработкой и согласованием проекта изменений в технический регламент "О безопасности пищевой продукции", с Концепцией трансграничного информационного взаимодействия, проектом "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий". Главы правительств стран "пятерки" подписали Соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории ЕАЭС и протокол о внесении изменений в Договор об объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года.

Также были подписаны документы, посвященные совместным прогнозам развития агропромышленного комплекса, балансах спроса и предложения государств - членов ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2019 - 2020 годы и ряд других.

Гашение марок

По окончании заседания совета главы правительств стран ЕАЭС приняли участие в церемонии гашения памятных почтовых марок, выпущенных почтовыми службами стран - членов ЕАЭС к пятилетию создания Союза и 25-летию евразийской интеграции. Церемония прошла на территории культурно-этнографического комплекса "Рух Ордо". Главы правительств поставили оттиски почтового штемпеля на конверты с марками. Затем каждый из премьеров подписал свой конверт.

На марках, которые погасили главы правительств, изображена эмблема ЕАЭС, а на конвертах - флаги пяти стран - участниц Союза. Конверты с марками будут размещены в представительских филателистских альбомах в алфавитном порядке. На гашение представлено шесть альбомов: по одному для каждого премьера и еще один - для музея Евразийской экономической комиссии.