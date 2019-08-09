Глава "Росгеологии" Горьков и главный геолог "Роснефти" вошли в совет директоров холдинга

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Генеральный директор "Росгеологии" Сергей Горьков и вице-президент, главный геолог "Роснефти" Андрей Лазеев вошли в совет директоров холдинга, следует из распоряжения Росимущества о годовом собрании акционеров и распоряжения правительства о кандидатах в совет директоров "Росгеологии".

Новым членом совета директоров также стал помощник вице-премьера Алексея Гордеева Руслан Баздырев.

Из состава совета вышли бывший генеральный директор госхолдинга Роман Панов, президент Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского Юрий Малышев и спецпредставитель Росатома в странах Африки Владимир Стржалковский.

Остальные члены совета директоров сохранили свои позиции. Это министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, заместитель председателя правительства Алексей Гордеев, заместитель министра финансов Андрей Иванов и заместитель председателя правления "Газпрома" Сергей Хомяков.

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой; обладает уникальными компетенциями, в частности в области морской геологии и работы на шельфе. 100% капитала находится в собственности государства.