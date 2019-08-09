Налоговую ставку на плавучие доки предлагают вдвое сократить в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Проект поправок в закон Санкт-Петербурга "О транспортном налоге", в соответствии с которыми налоговая ставка на плавучие доки может быть снижена в два раза, внесен на рассмотрение законодательного собрания Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе депутата Дениса Четырбока.

"Депутат законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок внес на рассмотрение городского парламента проект закона, которым предлагается снизить налоговую ставку на плавучие доки в два раза - с 200 до 100 рублей с каждой регистровой тонны валовой вместимости", - приводит пресс-служба слова автора законопроекта Дениса Четырбока.

В 2017 году были повышены налоговые ставки по транспортному налогу на так называемые "роскошные" виды транспорта: катера, яхты, гидроциклы и так далее. Как говорится в пояснительной записке к документу, изменения затронули и такую важную категорию с точки зрения судостроительной и судоремонтной деятельности как плавучие доки. Налоговая ставка в отношении несамоходных (буксируемых) судов была определена в размере 200 рублей вместо 100 рублей с каждой регистровой тонны валовой вместимости. Налоговая нагрузка существенно увеличилась для небольших предприятий, которые занимаются ремонтом судов и на балансе которых содержатся плавучие доки.

Депутат счел такое увеличение налоговой нагрузки несправедливым в городе, который он назвал столицей отечественного судостроения, и предложил вернуть размер налоговой ставки, действовавший до 2017 года в отношении плавучих доков, установив ее в размере 100 рублей.