Bloomberg: Трамп заверил в отсутствии необходимости девальвировать доллар

ТАСС, 9 августа. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что не будет девальвировать американский доллар на фоне нарастающего торгового и валютного противостояния с Китаем. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отвечая на вопрос, не планирует ли он девальвировать доллар, Трамп сказал: "Нет, нам не потребуется этого делать". "У нас самая надежная валюта в мире, - добавил президент США. - Мы располагаем стандартом для всего мира".

Он уточнил, что если Федеральная резервная система (центробанк) США несколько снизит базовую ставку, то "это автоматически немного понизит доллар".