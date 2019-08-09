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В офисе президента Украины заявили о проблемах с новым энергорынком

Заместитель руководителя офиса по экономическим вопросам Алексей Гончарук назвал одной из проблем рынка отсутствие конкуренции

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Запуск рынка электрической энергии на Украине усложняется возникшими в процессе внедрения проблемами, в частности, отсутствием условий для конкуренции и нехваткой средств для выплат в соответствии с "зеленым тарифом". Об этом в пятницу сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

"Введение рынка должно быть настоящим, а не только на бумаге. А для этого нужно создать условия для конкуренции. Сейчас их нет", - написал он в Facebook.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал перенести дату запуска новой модели рынка на следующий год, но Верховная рада отказалась рассмотреть это предложение. "И вот имеем первые проблемы - в новой модели рынка фактически не хватает средств для выплаты в соответствии с государственными гарантиями по "зеленому тарифу", - написал Гончарук. По его словам, в офисе президента ознакомлены с данной ситуацией и изучают возможные пути решения.

Согласно принятому Радой закону "О рынке электрической энергии", новый рынок электроэнергии введен 1 июля. За право поставлять энергию конечному потребителю будут бороться независимые поставщики, а цены на энергоресурсы будут зависеть от конкуренции среди них. Запуск рынка - это обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это также одно из условий программы сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере €500 млн в этом году.

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