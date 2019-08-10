По Крымскому мосту уже год ходят технологические железнодорожные составы

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

"Рельсы, уложенные между двумя берегами, в настоящее время - это технологический путь для рабочих составов строителей. По нему перемещаются вагоны со щебнем для балластировки, путевые машины для рихтовки и выправки путей, сварки рельсов в плети на разных участках моста и подхода к нему со стороны Керчи. Технологические составы работают на мосту с лета 2018 года", - рассказали в инфоцентре.

Отмечается, что строители продолжают устройство верхнего строения пути на железнодорожной части моста.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе - связал полуостров с другими регионами России. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему стартовало осенью того же года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему завершится до конца 2019 года.