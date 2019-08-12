Медведев: меры по развитию Волги станут вкладом России в сохранение Каспийского бассейна

ТУРКМЕНБАШИ /Туркмения/, 12 августа. /ТАСС/. Россия в предстоящие годы вложит около 200 млрд рублей в восстановление и развитие Волги, что станет вкладом страны в сохранение, в том числе и Каспийского региона. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в понедельник на первом Каспийском экономическом форуме в Туркмении.

По его словам, программа оздоровления Волги направлена на то, чтобы река сохраняла свое значение как транспортная артерия и уникальный экологический бассейн. Медведев отметил, что в регионах, отнесенных к бассейну Волги, проживают около 60 млн россиян.

"Мы выделили на ближайшие годы порядка 200 млрд рублей для того, чтобы всеми этими проектами [по оздоровлению Волги] заниматься. Конечно, мы рассчитываем на то, что эти наши усилия также будут вкладом в нашу общую копилку [действий] по развитию Каспийского бассейна, поскольку здесь мы все связаны едиными экологическими требованиями <...> Конечно, мы тоже будем вносить в реализацию этих задач [сохранения Каспия] свой посильный вклад", - подчеркнул глава российского правительства.

Он отметил, что в прежние годы "так получилось, что Волгой занимались меньше, чем было бы нужно", и достаточного количества средств на эти цели не выделялось. Сейчас же, продолжил глава кабмина, принято решение о восстановлении как русла реки, так и о развитии прилегающих к ней регионов.