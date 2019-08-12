Минэнерго начало разработку единого закона о нефтяной отрасли

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Минэнерго разрабатывает концепцию единого законопроекта о госрегулировании нефтяной отрасли в России. В настоящее время определяется, что должно стать предметом этого закона, его основные аспекты, но к концу этого года законопроект должен появиться. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сообщила заместитель министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко.

"После встречи [премьер-министра] Дмитрия Медведева с членами фракции КПРФ нам было дано поручение поработать над единым законом о госрегулировании отрасли, чем мы сейчас и занимаемся", - сказала она, уточнив, что поручение было дано в апреле 2019 года.

По словам Бонадеркно, вопрос в том, в каком разрезе нужен единый закон.

"По нашему мнению, его принятие целесообразно, но с учетом того, сколько исторических попыток предпринималось для его утверждения, надо понять, что является его предметом, какие необходимы акценты", - отметила она. В том числе, еще предстоит решить, "будет ли содержаться тарифное регулирование в отраслевых законах, или все-таки все должно быть упаковано в один закон, а самое главное - реформируем или фиксируем уже сложившуюся систему установления тарифов, которая для каждой отрасли крайне разнообразна".

Она отмечает, что в документе будут предусмотрены положения о функционировании и развитии системы магистрального трубопроводного транспорта в сфере нефти и нефтепродуктов. "В отношении принципа "качай или плати" особых разногласий не было в правительстве, и принцип в целом изначально поддерживался. Можно с высокой долей вероятности предположить, что он будет закреплен и в новом законопроекте", - говорит она.

Концепцию законопроекта планируется обсудить "в самое ближайшее время", к концу года законопроект должен появиться.

Она также добавила, что весной этого года в Госдуму был внесен альтернативный законопроект о госрегулировании отрасли. "По сути, это попытка ввести ценовое регулирование на тех рынках, которые у нас уже в достаточно длинном периоде времени являются рыночными. Правительство подготовило по нему отрицательное заключение, кроме того, этот законопроект в остальных вопросах носит по большей части декларативный характер", - отметила она.