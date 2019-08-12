АФК "Система" продаст оставшиеся акции "Лидер-Инвеста" Etalon Group за 14,6 млрд рублей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. АФК "Система" подписала юридически обязывающее соглашение о продаже Etalon Group за 14,6 млрд рублей 49% акций девелопера "Лидер-Инвест". Об этом говорится в сообщении "Системы".

Ранее покупку 49% акций "Лидер-Инвеста", входящего в АФК "Система", одобрил совет директоров Etalon Group.

Таким образом, в случае закрытия сделки доля Etalon Group в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%. При этом АФК "Система" с пакетом в 25% акций остается крупнейшим акционером Etalon Group.

В феврале 2019 года АФК "Система" сообщила о приобретении пакета акций Etalon Group plc в размере 25% у ее основателя и крупнейшего акционера Вячеслава Заренкова и членов его семьи за $226,6 млн. До этого была закрыта сделка по покупке Etalon Group 51% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 15,2 млрд рублей.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе АФК "Система", в случае успешного завершения переговоров и заключения сделки основная часть вырученных средств будет направлена на погашение долга корпорации.

По итогам первого квартала 2019 года финансовые обязательства на уровне корпоративного центра АФК составили 231,5 млрд рублей, корпорация планирует сосредоточиться на сокращении этого показателя. Согласно материалам компании, стратегическая цель АФК заключается в сокращении долга до 140-150 млрд рублей. Сроки достижения данного показателя не раскрываются.

В конце июня основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков заявлял, что корпорация планирует снизить долговую нагрузку корпорации на 70 млрд рублей в 2019 году.

О приобретаемом активе

"Лидер-Инвест" является одним из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости по размеру земельного банка и количеству проектов, доступных для приобретения. Основным фокусом "Лидер-Инвест" является реализация проектов точечной застройки и комплексного освоения территории комфорт, бизнес и премиум класса.

Портфель проектов "Лидер-Инвест", с учетом получения контроля над проектом "ЗИЛ-Юг", включает 31 проект в стадии строительства и проектирования, непроданную жилую недвижимость в 8 завершенных жилых комплексах и коммерческую недвижимость с общей доступной для продажи реализуемой площадью, равной 1,9 млн кв. м.