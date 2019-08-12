Проблемы поддержки малого бизнеса на Дальнем Востоке обсудят в преддверии ВЭФ

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Проблемы и возможности поддержки дальневосточного малого бизнеса обсудят 21 августа в Москве на круглом столе "Малый бизнес Дальнего Востока. Возможности, условия, преференции" в преддверии V Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщается в понедельник на сайте фонда "Росконгресс".

"Малый бизнес - необходимый и эффективный фактор развития региональной экономики. Сегодня на Дальнем Востоке львиную долю инвестиций приносят крупные проекты, такие как Амурский ГПЗ, СКК "Звезда", "Русагро", ГОК "Денисовский". Но их число не превышает 15% от общего числа резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток, основная часть - это средний и малый бизнес", - отмечается в сообщении.

Согласно результатам проведенного опроса предпринимателей Дальнего Востока, которые приводят в сообщении, в числе основных препятствий, с которыми они сталкиваются - дефицит финансовых ресурсов, высокие налоговые ставки, конкуренция с теневым сектором, низкая доступность персонала требуемой квалификации. "В развитии малого и среднего предпринимательства на Дальнем Востоке сегодня заинтересовано не только государство, но и финансовые институты, что находит выражение в разработке и внедрении разнообразных мер поддержки этого вида бизнеса", - считают организаторы.

Ожидается, что в обсуждении примут участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, генеральный директор АО "Фонд развития Дальнего Востока" Алексей Чекунков, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат и другие.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. По итогам форума в 2018 году было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие более 6 тыс. делегатов и около 1360 представителей СМИ из 60 иностранных государств.