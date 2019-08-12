Аксенов заявил, что Крымский мост обеспечивает 60% грузопотока в республику

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил президенту РФ Владимиру Путину об эффекте от ввода в эксплуатацию Крымского моста. По его словам, этот объект взял на себя большую часть грузопотока в региона.

"По Крымскому мосту с 1 января 2019 года уже на сегодняшний день прошло 2,5 млн автомобилей, из них 34 тыс. автобусов и 405 тыс. грузовых автомобилей. Акцент по грузо- и пассажиропотоку практически сместился на Крымский мост на 60%", - сказал на встрече Аксенов.

Он отметил, что это в том числе касается и курортной сферы. "Мы вчера делали динамику, анализ курортников, которые приезжают из разных регионов нашей большой страны, и видим, что большая часть из них сегодня приезжает автомобильным транспортом и пассажирскими автобусами", - констатировал глава региона. При этом он отметил, что за пять последних лет в развитии региона произошел большой рывок, реализовались крупные инфраструктурные проекты.