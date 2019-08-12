Аксенов пообещал Путину достроить трассу "Таврида" в срок

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Трассу "Таврида" уже построили на 74% и сдадут в срок, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Готовность трассы "Таврида" сегодня составляет 74%, окончание работ - 2020 год, - отметил он. - Рисков в данном случае нет, мы не видим, подрядчик двигается в большинстве впереди графика, все работы выполняются в срок". По словам Аксенова, также по графику идут работы по строительству четырехполосной трассы Симферополь - Евпатория - Мирный протяженностью 83 км. Средства на нее выделены, работы завершатся в 2020 году, сейчас они уже выполнены на 40%. "Как только эти основные направления будут реализованы, транспортная зависимость региона существенно уменьшится", - подчеркнул Аксенов.

Он добавил, что региональные власти прорабатывают с правительством РФ планы по ремонту ряда дорог, в том числе трассы Симферополь - Ялта. "Рассчитываем стоимость трассы Белогорск - Приветное, Белогорский и Кировский районы соединятся с Алуштинским побережьем, это сократит дистанцию, там расстояние 32 км, - отметил глава региона. - Предварительно там общая стоимость работ 14,5 млрд рублей". "Мы с правительством сейчас готовим совместно план действий, который будет доложен вам", - добавил он.

Говоря о сфере транспорта, Аксенов сообщил, что с начала года аэропорт Симферополя перевез 3 млн 90 тыс. пассажиров, что на 2,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. "Рост турпотока ожидаем, прогнозируем до 7млн 100 тыс. [человек] в этом году, в прошлом году это было 6,8 [млн человек]", - добавил глава региона.

Аксенов констатировал, что пока не удается решить проблему роста цен на полуострове. "Надеемся, что частично мы снимем этот вопрос при вводе в эксплуатацию железнодорожной ветки Крымского моста, - заметил он. - Мы надеемся все-таки, что грузопоток даст нам совсем другую ценовую политику". Глава региона добавил, что также с Минпромторгом РФ сейчас прорабатывается возможность начала работы в регионе крупных российских оптово-розничных сетей. "К 1 сентября должны такие планы представить, - сказал он. - Соответственно, конкуренция повысится, надеемся, все-таки в этой ситуации нам будет полегче".