Россия к концу лета завершит исследования для подтверждения границ арктического шельфа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Россия к концу лета завершит исследования, необходимые для рассмотрения заявки России на расширение границ арктического шельфа, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

"Этим летом мы сделаем необходимые исследования по хребту Гаккеля и предоставим всю необходимую информацию [в комиссию ООН]. Удовлетворит ли она комиссию - это второй вопрос. Те пробелы, которые, как они считают, нужно подтвердить, мы эту работу сделаем. Экспедиция пошла, работа профинансирована. Завершение - по окончанию летнего периода времени", - сказал Кобылкин.

Ранее Кобылкин сообщал, что Минприроды России надеется, что голосование по российской заявке на шельф пройдет в августе этого года.

История вопроса

Россия в августе 2015 года направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км.

В планах России - присоединение хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. По самым низким оценкам, это позволит прирастить потенциальные запасы углеводородов на 5 млрд т условного топлива.

Согласно международному праву, Северный полюс и прилегающий к нему регион Северного Ледовитого океана не принадлежат ни одной стране.

На различные участки дна Северного Ледовитого океана также претендуют Норвегия, США, Канада и Дания. Интерес государств к северным морям продиктован тем, что в их недрах содержатся 83 млрд т условного топлива, из них около 80% приходится на долю Баренцева и Карского морей. При этом вероятность открытия новых крупных месторождений нефти и газа на практически неизученных зонах шельфа очень высока.

На текущий момент заявку на расширение границ континентального шельфа Арктики, помимо России, подали Дания и Канада.