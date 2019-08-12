"Газпром нефть" в ближайшие пять лет не планирует снижать инвестиции в битум

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. "Газпромнефть - Битумные материалы" в ближайшие пять лет не планирует снижать инвестиции в производство битума, за пятилетку они составят около пяти млрд рублей, сообщил журналистам генеральный директор компании Дмитрий Орлов.

"Объем инвестиций за последние пять лет - более пяти млрд на развитие и производство", - заметил он.

Орлов добавил, что компания ожидает роста производства битума к 2024 году до 2,8-2,9 млн тонн. При этом в прошлом году оно составляло 2,3 млн тонн.

Он сообщил, что высокий уровень производства в 2,8-2,9 млн тонн будет сохраняться до 2030 года. Это примерно соответствует трети рынка в России.

"Газпромнефть - Битумные материалы" - дочернее предприятие "Газпром нефти", специализирующееся на производстве и реализации битумной продукции. Производственные мощности расположены в Москве, Вязьме, Омской, Ярославской и Рязанской областях, а также в Казахстане и Сербии.