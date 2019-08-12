Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,36-0,38%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,38% - до 2689,93 пункта, индекс РТС увеличился на 0,36%, до 1294,12 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:52 мск вырос на 0,31%, до 65,483 руб., курс евро увеличился на 0,44%, до 73,423 руб. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне возросла на 0,45% - до $58,52 за баррель.

"Российский рынок акций может снизиться во вторник на фоне растущего беспокойства в отношении мировой торговли, которое оказывает влияние на биржевые торги глобальными активами. Кроме того, в последние дни обострилось противостояние между официальным Пекином и протестующими в Гонконге", - считает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

В условиях обозначенной конъюнктуры во вторник индекс Мосбиржи может торговаться в диапазоне 2680-2685 пунктов, курс рубля при этом может формироваться в коридоре 65-66 за доллар, полагают в "БКС Премьер".

В ИК "Фридом Финанс" смотрят на рынок более позитивно, прогнозируя завтра повышение индекса Мосбиржи в диапазоне 2685-2700 пунктов. В компании также прогнозируют диапазон по валютной паре доллар/рубль в районе 65,20-65,95 руб.

"По итогам текущей недели повышение индекса Мосбиржи при параллельном ослаблении кура рубля к доллару США также представляется возможным", - добавил аналитик компании Александр Осин.