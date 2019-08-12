{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

WSJ: General Motors и Volkswagen прекратят выпуск машин с гибридными двигателями

По данным издания, компании перейдут на выпуск электромобилей

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Корпорации General Motors и Volkswagen намерены отказаться от выпуска машин с гибридными двигателями и перейти на выпуск электромобилей. Как сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal, компании "рассматривают машины с гибридными двигателями, в которых бензиновый мотор использовался вместе с электромотором, лишь как промежуточное решение для того, чтобы соблюдать жесткие экологические стандарты".

В предстоящие четыре года, отметила газета, General Motors планирует начать выпуск 20 типов электромобилей, в том числе моделей Chevrolet и Cadillac. Volkswagen, по данным газеты, инвестирует крупные средства в начало производства в США в будущем году компактного электромобиля-внедорожника, а в 2022 году - микроавтобуса.

Ссылаясь на данные исследовательской службы LMC Automotive, газета отметила, что в прошлом году доля машин с гибридными двигателями, проданными в США, составила 3%, а доля электромобилей на рынке составила около 1%.

В целом, отметила газета The Wall Street Journal со ссылкой на оценки аналитической службы AlixPartners, в период до 2023 года автомобилестроительные компании во всем мире израсходуют около $225 млрд на разработку примерно 200 типов электромобилей. При этом газета подчеркивает, что "существуют различные оценки по поводу того, когда именно электромобили станут основным транспортным средством".

Теги
США
Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии в российской экономике
В ведомстве также отметили, что рост ВВП страны во втором полугодии может составить 1,6-1,8%
Читать полностью