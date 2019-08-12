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ФНС зафиксировала рост среднего чека в розничных магазинах в июле на 1,1%

По данным службы, за один поход в магазин в июле россияне в среднем тратили 424,54 рубля

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Россияне в июле 2019 года за один поход в магазин в среднем тратили 424,54 рубля, что на 1,1% больше, чем в июне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

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"В июле каждый россиянин в среднем за один поход в магазин потратил 424,54 рубля. Это на 4,46 рубля, или на 1,1%, больше, чем в июне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самый большой рост среднего чека в розничной торговле наблюдается в Южном федеральном округе - на 2,7% (413,97 рубля в июле против 403,27 рубля в июне). При этом, по данным ФНС, самый высокий средний чек приходился на Дальний Восток - 543,65 рубля, однако по сравнению с июнем здесь отметили самый низкий рост (0,9%).

Согласно данным ведомства, в России с 2016 года применяются онлайн-кассы, которые передают информацию о каждой покупке в налоговые органы. В пресс-службе пояснили, что ФНС "анализирует реальные сведения о покупках на территории Российской Федерации, а не выборочные данные".

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