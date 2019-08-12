Производство автомобилей в Китае в июле упало на 11,9%

ПЕКИН, 12 августа. /ТАСС/. Производство автомобилей в КНР за июль сократилось в годовом исчислении на 11,9%, до 1,8 млн штук. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Китайской ассоциацией автопроизводителей (КАА).

"В целом ситуация, характеризуемая спадом производства и продаж, в отрасли за минувший месяц не изменилась, - говорится в докладе организации. - К тому же в июле начался традиционный низкий сезон, что особенно заметно в сравнении с показателями предыдущих месяцев".

Как отметил помощник генсека КАА Чэнь Шихуа, продажи в июле сократились на 4,3%. Исключением из общей тенденции на понижение стали внедорожники и пассажирские микроавтобусы. В связи с отменой правительственных субсидий на автомобили, работающие на альтернативных источниках энергии, резко упали объемы реализации и этого вида транспорта.

Согласно статистике, тенденция падения объема продаж авто на китайском рынке возникла еще в 2017 году (рост был практически на нуле, продано 28,87 млн штук), а в 2018 году отрицательная динамика еще более усилилась - произошло сокращение на 2,8% в годовом исчислении, до 28 млн штук. Доля китайских брендов на внутреннем рынке составила 42,1%, уменьшившись по сравнению с 2017 годом на 1,8 процентного пункта. Однако по объемам экспорта произошло увеличение - на 16,8%, до 1 млн штук. В отличие от общей тенденции, на фоне наблюдающегося понижения объемов производства и продаж в Китае весь прошлый год продолжали увеличиваться масштабы реализации экологичных машин на альтернативных источниках энергии - на 61,7%, до 1,25 млн штук.