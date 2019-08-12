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Суд в США предписал L'Oreal выплатить свыше $91 млн штрафа стартапу из Калифорнии

Французскую компанию признали виновной в краже коммерческой тайны и нарушении контракта и патентов

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Жюри присяжных федерального суда по округу Делавэр в Уилмингтоне предписало в понедельник французской косметической компании L'Oreal выплатить американскому стартапу более $91 млн штрафа за кражу коммерческой тайны и нарушение контракта и патентов. Об этом говорится в документах суда, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Согласно судебным материалам, жюри присяжных признало французскую компанию виновной по делу, открытому в 2017 году. Тогда калифорнийский стартап Olaplex обвинил ее в краже патентов на систему защиты волос во время отбеливания, а также нарушении контракта и краже коммерческой тайны на встрече представителей двух компаний в 2015 году. На ней обсуждался вопрос покупки американской фирмы французским косметическим гигантом.

Жюри присяжных пришло к выводу, что в общей сложности по всем пунктам обвинения L'Oreal должна выплатить порядка $91,3 млн. При этом, как отмечает в свою очередь агентство Bloomberg, присяжные также решили, что действия французской компании были умышленными, в связи с чем судья может впоследствии увеличить сумму штрафа.

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