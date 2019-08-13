Прямые иностранные инвестиции в Китай за полгода увеличились на 3,6%

ПЕКИН, 13 августа. /ТАСС/. Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Китай в январе - июле 2019 года вырос на 3,6% в годовом выражении и составил $78,8 млрд. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Министерства коммерции КНР.

Согласно документу, объем ПИИ в юаневом выражении в отчетный период увеличился на 7,3% и составил 533,14 млрд юаней. Только в июле показатель достиг отметки в 54,82 млрд юаней (порядка $8,09 млрд), что на 8,7% больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

В докладе сказано, что в январе - июле в Китае было создано 24 050 предприятий с иностранным капиталом. Наибольший прирост инвестиций зафиксирован в отрасли высоких технологий - объем вложений вырос на 43,1% в годовом выражении и составил 29,3% от общего объема ПИИ.

Рост инвестиций также отмечен в пилотных зонах свободной торговли КНР: объем вложенных средств в январе - июле увеличился на 14,6% и составил 14,2% об общего объема ПИИ.

Среди ключевых инвесторов - Германия, Южная Корея. Капиталовложения из этих стран выросли в отчетном периоде на 72,4% и 69,7% соответственно. Инвестиции из стран ЕС в январе - июле увеличились на 18,3%, из стран-участниц инициативы "Один пояс - один путь" - на 5%.

По итогам 2018 года объем прямых иностранных инвестиций в Китай вырос на 3%, до $134,97 млрд.