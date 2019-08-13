"Ъ": Utair просит перенести распределение ранее закрепленных за "Трансаэро" маршрутов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Utair просит Минтранс перенести с 13 августа на сентябрь распределение между российскими авиакомпаниями международных маршрутов, ранее закрепленных за "Трансаэро", сообщает газета "Коммерсантъ".

В публикации отмечается, что перевозчик, по его словам, не знал, когда Межведомственная комиссия при Минтрансе намерена провести эту процедуру, поэтому пропустили срок подачи заявок. Перевозчик предлагает 13 августа принять его заявки, не поданные в установленный срок.

По данным "Коммерсанта", в Utair винят в этой ситуации некорректные формулировки приказа Росавиации, из которых было неясно, что за эти маршруты можно бороться.