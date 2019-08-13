Пассажиропоток в аэропортах Грузии сократился на 10% из-за запретов на полеты из России

ТБИЛИСИ, 13 августа. /ТАСС/. Пассажиропоток в международных аэропортах Тбилиси и Батуми в июле 2019 года сократился на 10% из-за временного запрета на полеты из России. Об этом во вторник заявил замминистра экономики республики Акакий Сагирашвили в интервью грузинской телекомпании IMEDI.

"Из-за известных событий, которые коснулись нашего авиарынка, наблюдается спад работы в Тбилисском и Батумском международных аэропортах. В общей сложности у нас наблюдается 10-процентное падение. Например, если в июле прошлого года Тбилисский аэропорт обслужил 430 тыс. пассажиров, то в этом году он пропустил 385 тыс. человек. Батуми в июле этого года обслужил 100 тыс. человек, в то время как в прошлом году эта цифра составляла 111 тыс.", - сказал Сагирашвили.

Национальная администрация туризма Грузии 7 августа опубликовала статистические данные за июль, согласно которым граждане РФ осуществили около 160 тыс. визитов в республику, что на 6,4% меньше по сравнению с тем же периодом 2018 года. В понедельник премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что сфера туризма пострадала примерно на $60 млн из-за запрета полетов.

"Объединение аэропортов Грузии" во вторник распространило информацию о том, что темпы роста пассажиропотока в пяти аэропортах Грузии - Тбилисском, Батумском, Кутаисском, Амбролаурском и Местийском упали с 18% до 12% с января по июль по сравнению с аналогичными данными за прошлый год. За семь месяцев аэропорты Грузии обслужили более 3 млн пассажиров, что лишь на 12% больше по сравнению с данными за семь месяцев 2018 года.

8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о введении временного запрета российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан в Грузию. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ. Санкции были введены после того, как 20 июня несколько тыс. человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг.