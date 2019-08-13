Российские регионы готовятся к страхованию жилья от ЧС

ТАСС, 13 августа. Закон о страховании жилья, вступивший в силу в России, упростит получение компенсаций в случае чрезвычайных ситуаций (ЧС) и снизит нагрузку на бюджеты регионов. Проблемой в реализации закона может стать низкая мотивация жителей страны и недостаточная информированность в вопросах страхования, считают опрошенные ТАСС эксперты. Закон о страховании жилья граждан от ЧС вступил в силу 4 августа 2019 года. Регионы получили право создавать собственные программы страхования жилья, процедура останется добровольной для населения. В случае введения региональной программы, способы компенсации ущерба от ЧС - из бюджета и от страховой компании - будут синхронизированы. Плата за страховку может быть включена отдельной строчкой в квитанцию по оплате ЖКУ (как это сделано в Москве), если такой способ оплаты будет предусмотрен региональной программой. Через огонь и воду Ежегодно российские регионы сталкиваются с природными пожарами, паводками, селями, оползнями и землетрясениями. Первоочередной вопрос после преодоления ЧС - выплата компенсаций пострадавшим семьям и предоставление жилья взамен утерянного. Вся нагрузка ложится на бюджеты страны и регионов - практика показывает, что страхование жилья в стране пока непопулярно.

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Иркутская область летом 2019 года пострадала от паводка, подтопленными оказались почти 11 тыс. домов. В Тулунском районе области после бедствия более чем 300 домам необходим капитальный ремонт или снос, из них ни один не был застрахован. "Думаю, что после произошедшего жители поймут, что, если бы они имели страховой полис, было бы намного проще. Я всем жителям привожу пример: когда мы страхуем автомобиль от ДТП, то потом на ремонт машины получаем определенную сумму, почему мы сегодня в такой ситуации не используем страхование?" - сказал ТАСС мэр Тулунского района Михаил Гильдебрант. В Новгородской области в августе 2019 года сильные дожди привели к подтоплению 27 домов, 15 участков домов и нескольких переправ. В областном ГУ МЧС пояснили - риску подтопления в регионе подвержены как минимум десять муниципальных образований. "В зону подтопления, при наихудшем развитии событий, могут попасть 37 населенных пунктов с населением 2275 человек. Необходимость в новом законе появилась давно - страхование от ЧС пойдет на пользу самим жителям, которые нередко несут большие финансовые потери в результате подтоплений", - пояснил ТАСС замначальника ГУ МЧС России по Новгородской области Андрей Колупаев. Ставропольский край пережил мощный паводок в мае 2017 года, в списке на получение нового жилья взамен утерянного числились несколько сотен семей. Некоторые из них получают жилищные сертификаты до сих пор - проблемы при оформлении собственности затрудняют процесс подтверждения право на компенсации. Мощные ливни приводят к подтоплениям, размыву дорог и сходу селей и в Сочи. Там отмечают, что иногда пострадавшим семьям тоже приходится добиваться компенсаций через суд. "Много пострадавших подают в суд по той причине, что они не могут доказать свое пребывание в данный момент во время ЧС в жилье. Если у человека есть прописка или явные доказательства, что он там живет, то он заносится в списки и получает материальную помощь. Если комиссия этого не видит, возникает иногда спорный вопрос. К примеру, после последнего ЧС у нас по спискам было 1300 пострадавших, через суд получили материальную помощь еще около 50 человек", - рассказали ТАСС в управлении гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи. В Башкирии реестр населенных пунктов, имеющих риск подтоплений или затоплений, включает 257 муниципалитетов, территория охватывает 20 тыс. жилых домов с населением до 80 тыс. человек. "Для того, чтобы хотя бы частично получить компенсацию за утраченное жилое помещение, необходимо страховать его от ЧС и других стихийных бедствий. Страхование жилья - личная инициатива гражданина на добровольной основе", - пояснили ТАСС в республиканском ГУ МЧС. Прогнозы страховщиков Представители страховых компаний отмечают, что доля застрахованного жилья в России, по предварительным оценкам, составляет около 10-11%, в некоторых зарубежных странах этот показатель может достигать 90%. "Одна из основных причин слабого проникновения страхования жилья у нас - это низкий уровень знания. О страховании недвижимости половина россиян никогда даже не слышала. Страховаться решают люди, у которых уже что-то случилось, или те, к которым пришли агенты и рассказали о продуктах и о рисках", - сказал ТАСС директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Андрей Ковалев.

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