Российские регионы готовятся к страхованию жилья от ЧС

ТАСС, 13 августа. Закон о страховании жилья, вступивший в силу в России, упростит получение компенсаций в случае чрезвычайных ситуаций (ЧС) и снизит нагрузку на бюджеты регионов. Проблемой в реализации закона может стать низкая мотивация жителей страны и недостаточная информированность в вопросах страхования, считают опрошенные ТАСС эксперты.
Закон о страховании жилья граждан от ЧС вступил в силу 4 августа 2019 года. Регионы получили право создавать собственные программы страхования жилья, процедура останется добровольной для населения. В случае введения региональной программы, способы компенсации ущерба от ЧС - из бюджета и от страховой компании - будут синхронизированы. Плата за страховку может быть включена отдельной строчкой в квитанцию по оплате ЖКУ (как это сделано в Москве), если такой способ оплаты будет предусмотрен региональной программой.
Через огонь и воду
Ежегодно российские регионы сталкиваются с природными пожарами, паводками, селями, оползнями и землетрясениями. Первоочередной вопрос после преодоления ЧС - выплата компенсаций пострадавшим семьям и предоставление жилья взамен утерянного. Вся нагрузка ложится на бюджеты страны и регионов - практика показывает, что страхование жилья в стране пока непопулярно.
Иркутская область летом 2019 года пострадала от паводка, подтопленными оказались почти 11 тыс. домов. В Тулунском районе области после бедствия более чем 300 домам необходим капитальный ремонт или снос, из них ни один не был застрахован. "Думаю, что после произошедшего жители поймут, что, если бы они имели страховой полис, было бы намного проще. Я всем жителям привожу пример: когда мы страхуем автомобиль от ДТП, то потом на ремонт машины получаем определенную сумму, почему мы сегодня в такой ситуации не используем страхование?" - сказал ТАСС мэр Тулунского района Михаил Гильдебрант.
В Новгородской области в августе 2019 года сильные дожди привели к подтоплению 27 домов, 15 участков домов и нескольких переправ. В областном ГУ МЧС пояснили - риску подтопления в регионе подвержены как минимум десять муниципальных образований. "В зону подтопления, при наихудшем развитии событий, могут попасть 37 населенных пунктов с населением 2275 человек. Необходимость в новом законе появилась давно - страхование от ЧС пойдет на пользу самим жителям, которые нередко несут большие финансовые потери в результате подтоплений", - пояснил ТАСС замначальника ГУ МЧС России по Новгородской области Андрей Колупаев.
Ставропольский край пережил мощный паводок в мае 2017 года, в списке на получение нового жилья взамен утерянного числились несколько сотен семей. Некоторые из них получают жилищные сертификаты до сих пор - проблемы при оформлении собственности затрудняют процесс подтверждения право на компенсации. Мощные ливни приводят к подтоплениям, размыву дорог и сходу селей и в Сочи. Там отмечают, что иногда пострадавшим семьям тоже приходится добиваться компенсаций через суд.
"Много пострадавших подают в суд по той причине, что они не могут доказать свое пребывание в данный момент во время ЧС в жилье. Если у человека есть прописка или явные доказательства, что он там живет, то он заносится в списки и получает материальную помощь. Если комиссия этого не видит, возникает иногда спорный вопрос. К примеру, после последнего ЧС у нас по спискам было 1300 пострадавших, через суд получили материальную помощь еще около 50 человек", - рассказали ТАСС в управлении гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи.
В Башкирии реестр населенных пунктов, имеющих риск подтоплений или затоплений, включает 257 муниципалитетов, территория охватывает 20 тыс. жилых домов с населением до 80 тыс. человек. "Для того, чтобы хотя бы частично получить компенсацию за утраченное жилое помещение, необходимо страховать его от ЧС и других стихийных бедствий. Страхование жилья - личная инициатива гражданина на добровольной основе", - пояснили ТАСС в республиканском ГУ МЧС.
Прогнозы страховщиков
Представители страховых компаний отмечают, что доля застрахованного жилья в России, по предварительным оценкам, составляет около 10-11%, в некоторых зарубежных странах этот показатель может достигать 90%. "Одна из основных причин слабого проникновения страхования жилья у нас - это низкий уровень знания. О страховании недвижимости половина россиян никогда даже не слышала. Страховаться решают люди, у которых уже что-то случилось, или те, к которым пришли агенты и рассказали о продуктах и о рисках", - сказал ТАСС директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Андрей Ковалев.
Президент ЗАО "Объединенная страховая компания" Андрей Раздьяконов связывает низкую активность в страховании жилья и с менталитетом россиян. "Во-первых, они думают, что если с жильем что-то произойдет, то обязательно кто-то придет и им поможет - построит им новый дом или куда-то переселит. Пока люди не научились нести личную ответственность за свое имущество. Плюс отсутствует 100%-ное доверие к страховым компаниям, из-за чего люди не ощущают, что полис намного выгоднее, чем железные двери, к примеру, или система пожарной сигнализации", - пояснил Раздьяконов.
В Хабаровском крае в 2019 году произошел значительный рост страхования имущества - прирост на 54% за первый квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Сейчас мы наблюдаем спрос на страхование недвижимости, связан он с паводковой обстановкой. Хотелось бы, чтобы, согласно рекомендациям, плата за страхование была включена в квитанции об оплате за коммунальные услуги", - пояснила ТАСС член рабочей группы по страхованию среднего и малого бизнеса, имущества граждан от ЧС при правительстве края, директор филиала страховой компании "РЕСО-Гарантия" Любовь Коурова.
В страховых компаниях считают, что новый закон не приведет к массовому страхованию, учитывая существующую низкую активность. "Тем не менее, закон выполнит важную задачу - он поможет популяризации страхования домов и квартир. Успех в каждом конкретном регионе будет зависеть того, как региональные власти подойдут к продвижению этого вида страхования. Важно на этапе внедрения программы заняться повышением информированности, улучшением финансовой грамотности жителей регионов", - отметил представитель компании "Согласие" Андрей Ковалев.
Ожидания регионов
Популяризация страхования необходима, но процесс будет долгим, считают эксперты в регионах. "Скорее всего, эта мера будет в регионе долго приживаться, потому что здесь менталитет граждан немного отличается. Показателен в этом плане пример с сельхозстрахованием, при котором государство субсидирует половину стоимости, уплаченную хозяйством. Несмотря на помощь из бюджета, застрахована лишь малая часть хозяйств", - пояснил глава Благовещенского района Приамурья Евгений Седых.
Развитие системы страхования позволит вовремя помочь людям, и при этом сэкономить бюджетные деньги. В 2017 году разлившаяся река Печора привела к подтоплению 219 домов в Заполярном районе Ненецкого автономного округа, компенсации пострадавшим жителям составили порядка 4,2 млн рублей. "Если мы сможем побудить людей страховать, то, конечно, мы видим плюсы. Это снимет нагрузку с бюджета. Надо мотивировать людей, они понимают, что нужно страховать, но, когда нужно платить деньги, надеются, "а в друг не случится", - отмечает ТАСС глава района Алексей Михеев.
Обязательной в процессе должна быть разъяснительная работа, считает мэр Шелеховского района Иркутской области, населенные пункты которого пострадали во время паводка, Максим Модин. "Даже некоторые наши сотрудники [администрации], глядя на ситуацию с паводками, пошли и застраховали свои дома, но учиться на горьком опыте, наверное, не совсем правильно. Однако и заставлять граждан страховать свое жилье, как это получилось с автомобилями, тоже не совсем правильно. А то, что надо рассказывать людям как можно больше о необходимости страхования жилья, это точно", - сказал он.
Согласно законопроекту, регионы смогут создавать собственные программы страхования. Краснодарский край готов к этой работе, но ожидает уточнений, пояснили ТАСС в пресс-службе администрации края. "Краснодарский край готов разработать, утвердить и реализовать программы организации возмещения ущерба с использованием механизма добровольного страхования. В настоящее время отсутствует целый ряд нормативных документов для начала активной работы в этом направлении", - пояснил собеседник агентства.
На Ставрополье ждут анализа ситуации в пилотных регионах. "В Ставропольском крае речи о создании такой программы пока не идет. Тема новая, нужно изучить опыт регионов-пилотов. Мы пристально следим за развитием ситуации. Пока никаких сборов на цели страхования жилья в крае быть просто не может", - цитирует пресс-служба министра жилищно-коммунального хозяйства края Романа Марченко.
Депутат Государственной думы, представляющий в том числе Иркутскую область, Александр Якубовский считает, что перед принятием региональной программы необходимо проанализировать все риски. "Безусловно, программа страхования нужна. Учитывая, что в регионе есть несколько факторов, которые могут являться ключевыми с точки зрения страховых рисков, необходимо каждый фактор изучить, посмотреть статистику, изучить риски. Речь должна идти о крупных страховых компаниях, чтобы они могли выполнить свои обязательства. Но и могут быть некие резервы регионального бюджета", - сказал Якубовский.