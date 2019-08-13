Хабаровский край обратится к Минсельхозу за поддержкой пострадавших от паводка фермеров

ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края обратятся к Министерству сельского хозяйства РФ за помощью в выплате компенсаций фермерам, урожай которых пострадал из-за паводка, сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Специалисты помогут аграриям правильно оформить необходимые документы для возмещения ущерба. У края есть опыт этой работы. Речь идет о 2013 и 2016 годах, когда федеральный центр выделил региону дополнительные средства для компенсаций аграриям. В этом году мы также будем просить Минсельхоз РФ о поддержке. Предварительное согласие получено", - говорится в сообщении.

Министерство сельского хозяйства края совместно с администрациями муниципальных образований сейчас обследуют угодья, которые оказались в зоне подтоплений. В основном от паводка пострадали фермеры и сельхозпредприятия Хабаровского и имени Лазо районов, подтоплено около 12,5 тыс. га. Это пастбища, сенокосы и пашни, на 3 тыс. га водой залило поля с соей. Об ущербе заявили "СХП "Колос", "Даниловка", "Спорос", "Амурская заря", предприятие "Вектор", а также восемь крестьянско-фермерских хозяйств.

Во всех хозяйствах, которым угрожает вода, определены места хранения кормов и эвакуации крупного рогатого скота.

Отмечается, что несмотря на начало уборочной кампании, многие фермеры по-прежнему не могут в полной мере приступить к работе в полях из-за переувлажнения почвы. Помимо паводка, сельзохпроизводителям мешает неустойчивая погода.

Подъем воды в Амуре идет в связи с перемещением гребня дождевого паводка, вода у Хабаровска поднялась до 560 см, подтоплены 11 дворов в городе, нижняя прогулочная зона набережной, на островах у города в воде оказали более 1,3 тыс. дач. Гидрологическая обстановка осложнена и на других реках региона, отмечаются локальные подтопления в ряде сел.