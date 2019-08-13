"Газпром нефть" в I полугодии 2019 года нарастила продажу инновационных битумов на 37%

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Оператор битумного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть - Битумные материалы" - нарастил продажу высокотехнологичных модифицированных битумов и битумопроизводных продуктов в первом полугодии 2019 года до более 100 тыс. т, что на 37% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

"Повышение спроса на высокотехнологичные битумные материалы напрямую связано с активным развитием транспортной инфраструктуры и строительством новых дорожных объектов в России. При этом тенденция к дальнейшему росту сегмента модифицированных битумов и битумопроизводных продуктов в 2019 году говорит о дальнейшей переориентации дорожно-строительной отрасли на более качественные и долговечные материалы, способные многократно увеличить жизненный цикл российских дорог", - отметил генеральный директор "Газпромнефть - Битумные материалы" Дмитрий Орлов.

Компания также увеличила географию поставок высокотехнологичного битума - до 85 регионов России, за рубежом эта продукция продается в 56 странах Европы, Южной Америки, Африки и Азии. Общий объем реализации битумов, согласно отчету "Газпром нефти" за первое полугодие, составил 1,14 млн т, это на 16,2% ниже аналогичного периода прошлого года.

Ранее Орлов говорил журналистам, что в ближайшие пять лет компания не планирует снижать инвестиции в производство битума, которое к 2024 году вырастет до 2,8-2,9 млн т (в 2018 году было 2,3 млн т), и этот уровень будет сохраняться до 2030 года. Таким образом, компания намерена удержать за собой треть российского рынка.

Стратегия развития битумного бизнеса "Газпром нефти" также подразумевает укрепление сотрудничества с российскими регионами. Например, в первом полугодии компания заключила соглашения с правительствами Курской, Курганской, Нижегородской, Новосибирской и Смоленской областей. Партнерство предусматривает разработку специальных рецептур битумных вяжущих и асфальтобетонных смесей с учетом климатических особенностей каждого региона и эксплуатационной нагрузки транспортной сети. "Для этого на уникальном и высокотехнологичном оборудовании специализированного Научно-исследовательского центра (НИЦ) "Газпром нефти" в Рязани моделируются реальные эксплуатационные условия автомобильных дорог с учетом трафика и степени воздействия транспорта на дорожное покрытие", - отметили в компании.