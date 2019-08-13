В Киеве сообщили о плане "Б" на случай прекращения Россией транзита газа

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил о плане "Б", которым Киев воспользуется в случае прекращения Российской Федерацией транзита газа в Европу.

"Было бы абсолютно безответственно не иметь плана "Б" (в случае прекращения транзита газа РФ - прим. ТАСС)", - сказал он в интервью "Би-би-си Украина".

При этом, по его словам, 1 января 2020 года истекает срок транзитного контракта с Россией, соответствующие переговоры сторон возможны после формирования нового правительства на Украине и назначения нового министра энергетики. "После формирования нового правительства должна быть сформирована новая группа и руководитель этой группы, министр энергетики, который будет отвечать за переговоры о подписании или нового, или продолжение этого контракта, - отметил он, добавив, что в разрабатываемой стратегии нацбезопасности основное внимание уделяется вопросам энергетической безопасности. - Вопрос энергетической безопасности является приоритетным для руководства государства".

Отвечая на вопрос, выживет ли Украина без транзита российского газа, Данилюк сказал: "Конечно, мы выживем. <...> Но это не только вопрос выживания, это вопрос развития страны". Он добавил, что транзит газа важен для Украины как в контексте получения средств за него, так и развития газотранспортной системы и возможности привлечения инвестиций.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019 года. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении договора в прежнем виде, и рассматривает сценарии на случай прекращения транзита.