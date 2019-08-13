Первый в России цифровой сервис для участников зернового рынка запустят к концу августа

ТАМБОВ, 13 августа. /ТАСС/. Первая в России цифровая торговая площадка GrainChain, ориентированная на участников зернового рынка страны, будет запущена к концу августа в Тамбове. Сервис позволит оптимизировать экспорт зерновых и будет доступен на языках ключевых стран-импортеров, сообщил во вторник ТАСС генеральный директор компании "Белая Дача Фарминг" Артем Беляев.

В июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме власти Тамбовской области подписали трехстороннее соглашение с APIBank и группой компаний "Белая Дача" о внедрении цифрового сервиса для участников зернового рынка как региона, так и страны в целом. Разработчиком продукта является ГК "Белая Дача".

"Дней через десять сервис будет в общем доступе. Он позволит совершать участникам зернового рынка цифровые сделки, что называется, не выходя их дома. В настоящий момент на площадку подписано порядка 500 участников, которые первыми получат оповещение о старте работы маркетплейса и смогут начать его тестировать. В основном, это элеваторы, порты и крупные хозяйства", - сказал Беляев.

Он уточнил, что на основании заданных параметров сервис позволит подобрать необходимый товар по цене, качеству и даже клейковине зерна, возьмет на себя обязательства по транспортировке, оформлению документов, а также гарантирует исполнение сделки сторонами и производит все взаиморасчеты. "Порты и элеваторы будут видеть, где едет перевозчик, на основе этих данных будет выстраиваться цифровая очередь на погрузку-отгрузку, так как сейчас есть большая раскоординированность в этом вопросе. По данным Зернового союза страны, цифровая очередь позволит в 18 раз снизить простой с товаром", - пояснил Беляев.

По его словам, в течение года новый сервис планирует выйти на 10 тыс. пользователей, в последующем этот показатель будет расти. В настоящий момент число участников зернового рынка страны составляет около 160 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей.

Компания "Белая Дача Фарминг" работает в Тамбовской области с 2016 года, в ее ведении порядка 2,7 тыс. гектаров земли в Тамбовском районе. Предприятие является основным производителем и поставщиком картофеля для сети ресторанов "Макдоналдс". Компания активно внедряет в работу своего агрокомплекса цифровые технологии и ведет разработку собственного программного обеспечения для АПК. За три года работы в цифровизацию предприятия было инвестировано 23 млн рублей.