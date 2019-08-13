Стеклозавод мощностью до 70 тыс. т продукции в год восстановят в Вологодской области

ТАСС, 13 августа. Градообразующий стеклозавод в поселке Сазоново Чагодощенского района Вологодской области, который простаивал с 2013 года из-за нерентабельности, вновь заработает с апреля 2020 года. Инвестиции в производство составят 1 млрд рублей, мощность - 65-70 тыс. т продукции в год, сообщила во вторник пресс-служба губернатора региона.

"Конвейер старейшего предприятия региона по выпуску стеклотары в Чагодощенском районе будет запущен в апреле будущего года. Протокол о намерениях между правительством области и ООО "Русджам стеклотара холдинг" подписали сегодня губернатор Олег Кувшинников и генеральный директор ООО "Управляющая компания Русджам" Ондер Айдын Сюха", - говорится в сообщении.

По данным областного правительства, стеклозавод в Сазоново приостановил работу в 2013 году из-за нерентабельности производства. За прошедшие шесть лет холдинг увеличил свою долю в российском стекольном сегменте с 20% до 35%, что позволило руководству компании начать восстановление производства в Сазоново. "Восстановить завод было нашей мечтой. Сейчас есть спрос и долгосрочные контракты с нашими крупными клиентами, которые являются гарантией востребованности продукции", - процитировала пресс-служба гендиректора "Управляющей компании Русджам".

Сейчас на предприятии идет подготовка к реконструкции производственных помещений и установке современного оборудования, в том числе печи мощностью 65-70 тыс. т продукции в год. Производству необходимо 120 сотрудников.

Стекольный завод в Сазоново действовал с 1860 года, несколько раз менял владельцев, одно время им владели графы Толстые. До остановки в 2013 году завод "Русджам-Покровский" принадлежал турецкой компании "Шишеджам", имел самую крупную стекловаренную печь в России.