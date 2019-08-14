ОГК-2 и "Мосэнерго" завершили сделку по обмену акциями стоимостью 2,5 млрд руб.

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Генерирующие компании ОГК-2 и "Мосэнерго" завершили сделку по обмену казначейскими акциями компаний совокупной стоимостью 2,456 млрд руб. Об этом говорится в материалах компаний.

Ранее сообщалось, что "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, 100% дочернее общество "Газпрома") рассматривает передачу казначейского пакета акций ОГК-2 (3,889% уставного капитала) на баланс "Мосэнерго" и передачу казначейского пакета акций "Мосэнерго" (0,35% уставного капитала) на баланс ОГК-2.

Сумма сделки по покупке акций "Мосэнерго" составляет почти 319 млн руб., акций ОГК-2 - 2,137 млрд руб.

Установленная мощность ОГК-2 составляет почти 19 ГВт. Филиалы ОГК-2 расположены в Северо-Западном, Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Уральском, Сибирском федеральных округах.

Финансовый результат ОГК-2

Продажа почти 3,9% казначейских акций ОГК-2 компании "Мосэнерго" за 2,1 млрд руб. не окажет влияния на финансовый результат ОГК-2 по итогам 2019 года, говорится в сообщении компании

"По итогам сделки будет отражено изменение структуры собственного капитала ПАО "ОГК-2", использование нераспределенной прибыли на покрытие убытка не потребуется. Сделка не окажет влияния на финансовый результат ПАО "ОГК-2" по итогам 2019 года, что отвечает интересам акционеров ПАО "ОГК-2" и соответствует стратегии группы "Газпром энергохолдинг" в части повышения эффективности управления активами", - отмечается в сообщении.

Финансовые итоги "Мосэнерго"

Сделка по обмену акциями между "Мосэнерго" и ОГК-2 также не отразится на финансовых результатах "Мосэнерго" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и по российским стандартам бухучета (РСБУ), сообщил в ходе концеренц-звонка топ-менеджер компании.

"Обмен акциями не повлияет на чистую прибыль компании, так как эта сделка будет отражена через капитал", - сказал менеджер, добавив, что речь идет как об МСФО, так и о РСБУ.

Установленная мощность ОГК-2 составляет почти 19 ГВт. Филиалы ОГК-2 расположены в Северо-Западном, Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Уральском, Сибирском федеральных округах.

В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 тыс. МВт, также функционируют районные и квартальные тепловые станции, районные станции теплоэлектроснабжения. Установленная тепловая мощность компании - 43,1 тыс. Гкал/ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепловой энергии.