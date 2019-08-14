В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер. Существенным, но разовым фактором скачка на рынке потребкредитования стал рост номинальных зарплат, особенно самых низких, в 2017-2018 годах. К такому выводу пришли аналитики Сбербанка, проанализировавшие данные кредитной организации, Банка России, Росстата и кредитных бюро.

"Рост кредитования носил объективный характер и пока не исчерпан. Мощным, но разовым фактором стал рост номинальных зарплат, особенно самых маленьких, в 2017-2018 годах. По данным Сбербанка, средняя зарплата клиентов, которые в 2017 году получали до 15 тыс. рублей, в 2018 году увеличилась на 42%. Результаты прочих категорий были более скромными: темп роста зарплат плавно снижается с 17% за год для работников, получавших в 2017 году в среднем 15-30 тыс. рублей, до всего 4% для сотрудников с зарплатой более 100 тыс. рублей", - отмечается в исследовании банка.

Также важным фактором стал рост минимального размера оплаты труда на 48% за тот же период, а средняя начисленная зарплата, по данным банка, за 2018 год по сравнению с 2017 годом увеличилась на 12,1%.

Эксперты Сбербанка также проанализировали структуру использования потребительских кредитов и пришли к выводу, что это вовсе не расходы на то, чтобы "свести концы с концами". "Около половины явно связаны с ремонтами (22% "видимой" части расходов) либо речь шла о покупке товаров длительного спроса (18% "видимых" расходов - электроника, бытовая техника, мебель, одежда). Далее следуют расходы на авто (не покупка машины, а скорее ремонты, запчасти и т.п.). На третьем месте - туризм и отдых (7%) и переводы (8%), за которыми отчасти может скрываться та же оплата труда ремонтников", - отмечается в исследовании.

Важным фактором уверенности в кредитоспособности заемщиков стал высокий уровень досрочных погашений. Средний платеж по ипотеке в Сбербанке в четыре раза превышает плановый платеж, а по потребительским кредитам - в 2,3 раза.

Пятнадцатилетний кредит в среднем гасят за семь лет, трехлетние потребкредиты - за два года. Уровень досрочного погашения в последние два года в банке существенно вырос, что не подтверждает версию о закредитованности населения.

Аналитики Сбербанка не видят причины опасаться роста средней суммы кредита: она в основном растет за счет ухода с рынка самых мелких и дорогих кредитов под давлением ЦБ.