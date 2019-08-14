"Роснано" будет продвигать нанотехнологическую продукцию в странах Персидского залива

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы "Роснано" (ФИОП) и зарегистрированная в Эмирате Дубай (ОАЭ) компания Nano Imports General Trading LLC заключили соглашение о продвижении российской продукции нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов в страны Персидского залива. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФИОП в среду.

Стороны намерены содействовать реализации в различных отраслях экономики стран Персидского залива пилотных проектов, демонстрирующих преимущества продукции нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов перед традиционными аналогами. Соглашение также предусматривает совместное формирование инновационной инфраструктуры наноиндустрии и содействие коммерциализации перспективных разработок. Документ подписали директор департамента программ стимулирования спроса фонда Андрей Берков и управляющий директор компании Nano Imports General Trading Леонид Красников.

"Соглашение ориентировано на вывод российской высокотехнологической продукции на рынки стран Ближнего Востока. <...> В наших планах начать продажу российской продукции с эмиратов Дубай и Абу-Даби, а затем распространить сеть дистрибуции на Саудовскую Аравию, Оман и другие соседние страны", - приводит пресс-служба слова Красникова.

Он пояснил, что в компании Nano Imports General Trading 51% принадлежит арабской стороне, ее ключевыми клиентами в регионе являются государственные компании и частные корпорации. "На данный момент у нас уже есть твердые договоренности с тремя российскими компаниями, которые работают с Группой "Роснано". Имеются предварительные договоренности с государственными заказчиками в ОАЭ по закупкам", - отметил управляющий директор компании.

"Фонд инфраструктурных и образовательных программ ведет целенаправленную работу по содействию экспорту российской высокотехнологичной продукции. У фонда уже есть опыт работы с Южной Америкой, странами Северной Африки. Сегодня открываем новое направление - ближневосточные страны. Мы предложили несколько видов продукции - композитные материалы, электротехническое оборудование, солнечную генерацию. Пилотными в сотрудничестве с нашими арабскими партнерами станут три компании", - сказал директор департамента ФИОП Берков.

В документе отмечается, что сотрудничество сторон отвечает целям и задачам российского национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Участники договорились стимулировать развитие сотрудничества компаний, в том числе, с использованием мер государственной поддержки, предусмотренных законодательствами Российской Федерации и стран Персидского залива.

О Фонде инфраструктурных и образовательных программ

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году в соответствии с федеральным законом "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий". Целью его деятельности является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых "Роснано" образовательных и инфраструктурных программ. Председателем правления фонда является председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс, генеральным директором - Андрей Свинаренко.