В Госдуме выступают за систему преференций для владельцев при замене старых авто

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Проблему замены устаревших автомобилей надо решать через введение системы преференций для владельцев, которые решили утилизировать старые машины и приобрести новые. Об этом журналистам в среду заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, комментируя предложение депутата Альфии Когогиной о запрете эксплуатации старых авто.

"Предложение, высказанное депутатом Альфией Когогиной, - это ее частная инициатива", - подчеркнул Исаев. Он отметил, что уже обсудил этот вопрос со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. "Наша позиция заключается в следующем: замену устаревшего автотранспорта надо вводить не через его запрет для частных автовладельцев, а через их поощрение при замене старых машин на новые. Должна быть создана система преференций, связанных с приобретением новых автомобилей при утилизации старых", - сказал депутат.

Исаев заметил, что "обязательный запрет может распространяться только на транспорт, для которого законодательством уже установлены ограничения". Это, в частности, общественный транспорт, транспорт, занимающийся перевозкой детей, инвалидов.

"Что касается запрета для частных автовладельцев, фракция "Единая Россия" не считает этот путь правильным. Наша задача - обеспечить поддержку тех, кто решит утилизировать старый автомобиль, поменяв его на новый", - подчеркнул парламентарий.

Как ранее сообщила газета "Коммерсантъ", зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина предложила проработать вопрос о запрете эксплуатации старых транспортных средств. По информации издания, предложения депутата поддержали крупнейшие российские автопроизводители - "Камаз", "Соллерс" и ГАЗ. В Минтрансе подтвердили получение соответствующего письма, оно рассматривается.