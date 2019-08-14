Дорога Оха - Южно-Сахалинск станет федеральной

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Автодорога Охта - Южно-Сахалинск в Сахалинской области получит статус федеральной. На данный момент Минтранс РФ приступает к комплексу мероприятий по ее приемке в эксплуатацию, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.

"Дорога сложная, островная. Ее приведение в нормативное состояние и дальнейшее содержание потребует значительных ресурсов. По сути, потребуется создать на острове службу федерального заказчика, привлечь подрядные организации, число которых на Сахалине ограничено. Все эти усилия дадут острову новые экономические возможности, позволят создать новые рабочие места", - сообщил Дитрих.

Официальный представитель курирующего транспортную отрасль вице-премьера Максима Акимова подтвердил ТАСС, что в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева трасса Оха - Южно-Сахалинск передается из региональной в федеральную собственность.

Он также уточнил, что работы по ее реконструкции и модернизации уже ведутся, но за счет областного бюджета.

Представитель вице-премьера также отметил, что по итогам совещания Акимова с участием представителей Минтранса и Росавтодора было принято решение о выделении дополнительного финансирования на ремонт и содержание данной трассы.

"Ожидается, что в следующем году дорога будет переведена на баланс Росавтодора, а в 2021 и 2022 годах на нее из федерального бюджета совокупно планируется выделить более 13 млрд рублей", - подчеркнул он.